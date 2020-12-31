Иностранные туристы смогут получать визы в РФ через Интернет

https://static.news.ru/photo/a6abedb6-4c43-11eb-806c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Для иностранных граждан в России вводится единая электронная виза для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок. Она будет доступна начиная с 1 января 2021 года.

Оформить её можно на портале evisa.kdmid.ru или через соответствующее мобильное приложение. Для того чтобы это сделать, нужно загрузить копию загранпаспорта и личную фотографию, указать страну проживания и регион, через который планируется въезд на территорию РФ. Помимо этого, следует указать личный электронный почтовый адрес и контактный номер телефона для подключения автоматических уведомлений о ходе обработки заявления и о результате.

Консульский сбор составляет $40, за детей до шести лет плата не взимается. Для того чтобы получить визу, не требуется приглашение принимающей стороны, также не нужно предоставлять бронь отеля либо другие документы, которые бы подтверждали цель путешествия.

Оформление займёт не более четырёх дней. Электронная виза будет действовать 60 дней с момента получения, однако по ней нельзя будет находиться в России более 16 суток.

Упрощение для пользователей любой процедуры ведёт к увеличению потребления, и запуск с января 2021 года нового механизма электронной визы для иностранцев также не является исключением. Но объективно оценить влияние на рост турпотока от введения единой электронной визы вряд ли получится, так как на возобновление турпотока будет сильно влиять фактор отложенного спроса, — считает член совета ассоциации «Мир без границ» Александр Львов, чьи слова приводит «Интерфакс».

По мнению экспертов, наиболее заинтересованными в получении электронной визы будут молодые люди из европейских стран и из Китая. Ожидается, что в целом китайские туристы останутся лидерами въездного турпотока.

Как ранее писал NEWS.ru, российское правительство упростило требования по въезду в страну для семей зарубежных высококвалифицированных специалистов.

По данным пресс-службы кабмина, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Оно вступает в силу с момента опубликования.