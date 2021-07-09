Иностранные дипломаты приехали с визитом в Карабах

Представители дипломатического корпуса и международных организаций, аккредитованных в Азербайджане, отправились на территорию Карабаха с двухдневным визитом. Об этом сообщает Sputnik Азербайджан.

Дипломаты приехали в Физули, где идёт строительство международного аэропорта, а также посетили Шушу. В поездке принимают участие послы Швеции, Израиля, Китая, Японии, Белоруссии, Украины, Австрии, Италии и Турции, а также представители Всемирной организации здравоохранения и Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о создании Карабахского экономического района. Он включает в себя Ханкенди, а также Агджабединский, Агдамский, Бардинский, Физулинский, Ходжалинский, Ходжавендский, Шушинский и Тертерский районы.

Боевые столкновения в Карабахе возобновились в сентябре 2020 года. Они стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. В ночь на 10 ноября было подписано трёхстороннее соглашение. Азербайджан и Армения при посредничестве России договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.