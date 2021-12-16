Илон Маск может заплатить рекордный налог в $10 млрд

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск может заплатить в 2021 году самый большой налог в истории США. Об этом он сам написал в своём Twitter. Это произойдёт в случае, если он воспользуется всеми своими опционами, за которые предусматривается специальный налог. Его сумма может превысить $10 млрд, подсчитали в Bloomberg.

Если вы откроете глаза на две секунды, вы поймёте, что в этом году я заплачу больше налогов, чем любой американец в истории, — написал Маск в ответ на фактически обвинение его в неуплате налогов сенатором Элизабет Уоррен.

Ранее Маск уже реализовал почти 15 млн опционов и продал 11 млн акций, чтобы покрыть налоги. Тем не менее, как отмечается, потеря $10 млрд в виде налогов не сильно ударит по кошельку бизнесмена. Только в этом году он стал богаче почти на $98 млрд, увеличив своё состояние до $253,6 млрд.

В ноябре Маск начал распродавать 10% своих акций компании — производителя электромобилей Tesla. Перед этим он устроил опрос в Twitter, в котором предложил подписчикам решить, стоит ли ему это делать или нет. Большинство тогда выступили за продажу.

Ранее Маск был признан человеком года по версии журнала Time. Главный редактор издания Эдвард Фельзенталь назвал предпринимателя личностью, оказывающей необычайное влияние на жизнь всех людей на Земле — и, вероятно, за её пределами.