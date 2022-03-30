Хуситы Йемена согласились закупать у России пшеницу за рубли

Представители хуситсткого движения «Ансар Аллах» в Йемене заявили, что согласны покупать у России пшеницу, используя для оплаты рубли, сообщил член Высшего совета политбюро движения Мухаммед Али аль-Хуси в Twitter. Руководство движения посчитало хорошей идеей перевести платёж в нацвалюте и уже принимает шаги для установления сотрудничества.

Россия предложила Йемену помощь [в виде] пшеницы некоторое время назад, так что мы говорим братьям в МИД связаться для покупки пшеницы и производных продуктов из России. Это хорошее дело, и в рублях, вдали от других валют, — говорится в сообщении господина аль-Хуси.

Представители этой организации были одними из тех, кто после признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик поддержал это решение.

В Йемене продолжается конфликт между хуситами, армией международно признанного руководства страны и коалиции, которую возглавляет Саудовская Аравия. Противостояние длится уже около семи лет, итогом стал гуманитарный кризис, сопровождаемый голодом. 26 марта коалиция вновь начала военную операцию, целью которой стала защита нефтяных объектов от хуситов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина расширить список товаров, которые экспортируются за рубли, ранее заявил, что существуют страны, которые проявляют интерес к взаиморасчётам с Россией в нацвалютах. Он добавил, что престиж доллара как основной мировой резервной валюты в последние годы изрядно зашатался.