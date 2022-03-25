Арабская коалиция начала операцию по защите нефтяных объектов

Нейтрализация атак на нефтяные объекты станет целью операции, о начале которой объявили арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией. Необходимо защитить от нападений мировые источники энергии, обеспечив цепочки поставок, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Al-Ekbariya.

Началась операция по нейтрализации атак на нефтяные объекты или воздействия на энергетическую безопасность, — отметили в коалиции.

К таким действиям коалиция прибегла после атаки 25 марта йеменских повстанцев-хуситов на объекты в Саудовской Аравии. В частности, ракетному обстрелу подверглась станция распределения нефтепродуктов на севере Джидды, а под удары из гранатомёта попала электростанция «Аль-Мухтара» в районе Джизан.

Ранее стало известно, что йеменские повстанцы 28 февраля сообщили об атаке на важные объекты в Саудовской Аравии, например, в её столице Эр-Рияде. По данным группировки, удары нанесены с помощью ракет и БПЛА не только по мегаполису, но и по городам Абха и Хамис-Мушайт. Акция продолжалась с вечера 27 февраля до утра 28 февраля.