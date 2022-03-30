В Кремле сочли возможным расширить экспорт за рубли

Существуют страны, которые проявляют интерес к взаиморасчётам в нацвалютах. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина расширить список товаров, которые экспортируются за рубли. Он добавил, что престиж доллара как основной мировой резервной валюты в последние годы изрядно зашатался. Его слова приводит ТАСС.

Это идея, которая безусловно должна прорабатываться с учётом того, что существуют страны, которые проявляют взаимный интерес к взаиморасчётам в нацвалютах, — заявил Песков.

По мнению Пескова, доверие к доллару и иным валютам тоже сейчас не на высшим уровне. Единственная неизбежная альтернатива этим процессам будет расширение практики использования нацвалют. Он добавил, что правительство работает над этим.

Надо по всем фронтам продвигаться дальше, это в наших интересах и интересах партнёров, — резюмировал он.

Ранее Володин заявил, что отказ от расчётов в долларах и евро за газ является историческим решением. По его мнению, оно станет шагом к дедолларизации российской экономики.