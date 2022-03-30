Медведев заявил, что санкции против России возвращаются на Запад бумерангом

По прошествии нескольких недель после введения санкций против России санкционные ограничения стали «возвращаться на Запад бумерангом», заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале. По его словам, введение санкций со стороны Запада спровоцировало рост глобальной инфляции, повлёкший увеличение цен на энергоресурсы. Медведев подчеркнул, что не все западные страны «успешно справятся с таким спадом», а последствия кризиса отразятся в первую очередь на «обычных домохозяйствах». В связи с этим Медведев предсказал движение к «обновлению финансовой системы» и возможный отказ от резервных валют.

Мир просыпается, а доверие к резервным валютам тает, как утренний туман. Отказ от доллара и евро как от основных мировых резервов не выглядит такой уж фантастической перспективой. Что это за резервы, если обязательства по ним заморожены и фактически пущены в дефолт волей безумных политиканов, которые готовы принести деньги своих налогоплательщиков на алтарь неведомой победы в войне «до последнего украинца»? Кому они нужны в таком случае? Их даже в оплату контрактов за поставки топлива брать не хотят. Наступает эра региональных валют, — написал Медведев.

Зампред утверждает, что в обновлённом мире будущее будет за теми странами, которые обладают независимой и в то же время «надёжной денежной системой», а также «здоровыми государственными финансами».

И решающее слово тогда будет за теми странами, которые обладают сильной и продвинутой экономикой, здоровыми государственными финансами, надёжной денежной системой. А отнюдь не за теми, кто бесконечно увеличивает свой госдолг, выпуская в оборот не обеспеченные национальным богатством новые и новые бумажки, фиктивные обязательства, по которым дряхлеющие власти в любой момент могут отказать в платеже, — резюмировал Медведев.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что страны Запада, начавшие в отношении России санкционную войну, покусились на глобальные экономические ценности. Им следует ждать от Москвы симметричный ответ. Он считает, что Запад может и дальше отказываться от экономических ценностей, «если им это не дорого». Однако Москва в любом случае ответит, и её действия могут быть эффективными.