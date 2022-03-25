Медведев пригрозил Западу ответом за отказ от экономических ценностей

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что страны Запада, начавшие в отношении России санкционную войну, покусились на глобальные экономические ценности. Им следует ждать от Москвы симметричный ответ, отметил он в беседе с РИА Новости.

Это покушение вообще на те экономические ценности, которые сформировались на нашей планете, прежде всего в Европе, в Соединённых Штатах Америки, в нашей стране, а впоследствии в азиатских странах с конца XVIII — начала XIX веков. То есть это отказ от общих основ рыночной экономики, — пояснил зампред Совбеза.

Он считает, что Запад может и дальше отказываться от экономических ценностей, «если им это не дорого». Однако Москва в любом случае ответит, и её действия могут быть эффективными.

Если бы в 2014 году они не объявили санкции против России, у нас было бы гораздо более слабым сельское хозяйство, все это прекрасно понимают. Мы взяли и выключили их поставки, и в результате у нас продовольственная безопасность на высоком уровне, — заключил Медведев.

Ранее стало известно, что Дмитрий Медведев назвал не фатальными для России западные санкции. В XX веке страна пережила более страшные испытания, отметил он. Медведев считает, что больше проблем для России создала даже пандемия коронавируса. По его мнению, она принесла и больше напряжения.