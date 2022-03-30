Володин предложил продавать за рубли не только газ

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил расширить перечень товаров, экспортируемых за рубли. Об этом он написал в своем Telegram-канале, комментируя указ президента России Владимира Путина о переводе оплаты газа в рубли для недружественных стран. По его мнению за российскую валюту можно продавать зерно, масло, нефть, уголь, металлы и лес.

Более того, будет правильным там, где нашей стране выгодно, расширить список экспортируемых за рубли товаров. <...> В странах ЕС есть все рыночные возможности регулирования в рублях. Никакой трагедии в этом нет. Гораздо страшнее ситуация, когда денег есть, а товара нет. <...> Если хотите получить газ — ищите рубли. По-другому не должно быть, — подчеркнул Володин.

Спикер призвал коллег из парламентов недружественных стран отнеситесь более серьезно к вопросу рублёвых взаиморасчетов и подчеркнул, что изоляционная политика, направленная против России, работает против Запада.

До 31 марта президент РФ Владимир Путин ждёт доклад кабмина, Центробанка и компании «Газпром» об изменении валюты расчётов на рубль за поставки газа в недружественные страны. Согласно поручению главы государства, переход на российскую валюту требуется осуществить, сохранив установленные контрактами объёмы поставок, цены и принципы ценообразования, говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.