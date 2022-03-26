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Путин ждёт доклад «Газпрома» об изменении валюты расчётов за газ на рубли

Президент РФ Владимир Путин ждёт доклад ЦБ и «Газпрома» о переходе на рубль до 31 марта
10:45, 28 марта 2022
Путин ждёт доклад «Газпрома» об изменении валюты расчётов за газ на рубли Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Президент РФ Владимир Путин ожидает до 31 марта доклад Кабмина, ЦБ РФ и компании "Газпром" об изменении валюты расчётов за поставки газа в недружественные страны на рубль. Об этом сообщает ТАСС. Согласно поручению, переход на российскую валюту требуется осуществить, сохранив установленные контрактами объёмы поставок, цены и принципы ценообразования. 

Правительству РФ совместно с Банком России и публичным акционерным обществом "Газпром" реализовать комплекс мер по изменению валюты платежа по поставкам природного газа в страны Европейского союза и другие страны, которые ввели ограничительные меры в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц, на российский рубль, - указывается в документе.

Ранее аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев заявил, что ожидаемый частичный переход торговли газом за рубли способствует укреплению национальной валюты. Экономических агентов, заинтересованных в стабильности курса, станет больше, когда переход состоится, отметил он. 

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