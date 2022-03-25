Глава Минфина ФРГ посоветовал не расплачиваться за российский газ в рублях

Министр финансов Германии Кристиан Линднер посоветовал западным компаниям не оплачивать поставки российского газа в рублях, пишет Reuters. Линднер рекомендовал руководителям иностранных фирм действовать согласно контрактным договорённостям. Свою позицию министр объясняет тем, что страны Запада не должны идти на уступки президенту России Владимиру Путину.

Если вы платите только в рублях, то вы укрепляете его валюту. Мой совет: мы не должны принимать условия Путина, мы должны следовать контрактам в том виде, в котором они были заключены, — сказал Линднер.

Линднер отметил, что окончательное решение зависит от самих коммерческих предприятий, которые получают российский газ и продают его потребителям в ЕС.

23 марта Путин направил поручение правительству дать директиву компании «Газпром» по изменению валюты платежей за природный газ в действующих контрактах на рубли. По словам президента, изменения коснутся исключительно валюты платежа, в которой будут произведены последующие платежи, пишет РИА Новости.