Итальянская Eni заявила, что не может рассчитываться за газ в рублях

Итальянская нефтегазовая группа Eni не будет оплачивать поставки российского газа в рублях, так как не имеет для этого возможности, заявил на Глобальном энергетическом форуме в ОАЭ глава компании Клаудио Дескальци. По его словам, которые приводит ТАСС, российское требование не предусмотрено контрактом, в котором указаны расчёты в евро, и не может быть выдвинуто в одностороннем порядке. Будущие поставки газа могут оказаться под вопросом.

Для такого изменения должно быть соглашение. <...> Да, сейчас газ из России поступает в Италию через территорию Украины. Но мы не уверены насчёт поставок в будущем, если честно, — заключил он.

Ранее Eni приостановила заключение новых контрактов на поставку сырой нефти из России. В компании намерены заменить российскую нефть поставками с международного рынка. Заключённые ранее контракты остаются в силе.

По данным Eni, в 2021 году компания перерабатывала 18% сырой нефти из России. Эти объёмы она теперь планирует компенсировать закупками на международном рынке.

Также итальянская компания заявила о намерении продать свою долю в газопроводе «Голубой поток», который соединяет Россию и Турцию. Оператором трубопровода выступает «Газпром». Основным акционером Eni является итальянское казначейство. Компания закупает российские энергоресурсы на основе долгосрочных контрактов по формуле «бери или плати».

Ранее президент РФ Владимир Путин направил поручение правительству дать директиву «Газпрому» по изменению валюты платежей за природный газ в действующих контрактах на рубли. По словам президента, изменения коснутся исключительно валюты, в которой будут произведены последующие платежи.