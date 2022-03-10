Eni приостановила заключение новых контрактов по закупке нефти из России

Итальянская нефтегазовая группа Eni приостановила заключение новых контрактов на поставку сырой нефти из России. Как заявила компания, она намерена заменить российскую нефть поставками с международного рынка. Заключённые ранее контракты остаются в силе, сообщает РИА Новости.

Eni приостановила заключение новых контрактов на поставку сырой нефти из России. Контракты на поставку, заключённые до нынешнего кризиса, остаются в силе, — говорится в сообщении.

По данным Eni, в 2021 году компания перерабатывала только 18% сырой нефти из России. Эти объёмы она теперь планирует компенсировать закупками на международном рынке.

Ранее сообщалось, что Канада запретила импорт российских нефтепродуктов. Кроме того, правительство Канады запретило гражданам своей страны покупать и приобретать «ряд нефтепродуктов» из России или от любых людей в России. Помимо этого, министр энергетики провинции Альберта в Канаде Соня Сэвидж и премьер-министр региона Джейсон Кенни предложили заменить российское сырьё в США и других странах канадской нефтью.

Бывший комиссар Техасской железнодорожной комиссии (нефтяной регулятор штата) Райан Ситтон заявил, что миру потребуется от пяти до десяти лет на замещение российской нефти. В России сейчас добывают ежедневно миллионы баррелей, заместить их быстро не получится, подчеркнул он.