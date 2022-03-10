В США рассказали о сроках замещения нефти из РФ

Бывший комиссар Техасской железнодорожной комиссии (нефтяной регулятор штата) Райан Ситтон заявил, что миру потребуется от пяти до десяти лет на замещение российской нефти. В России сейчас добывают ежедневно миллионы баррелей, заместить их быстро не получится, отметил он в беседе с РИА Новости.

Сколько времени потребуется остальному миру прежде, чем он сможет произвести десять миллионов баррелей нефти, которые производит Россия? Мы говорим о пяти, десяти годах, которые потребуются на то, чтобы появилась возможность заместить все десять миллионов баррелей, — подчеркнул экс-чиновник.

Он считает, что в нынешней ситуации из-за санкций против РФ Китай может оказаться единственным крупным потребителем российской нефти. Это даст ему возможность диктовать Москве условия, предположил Ситтон.

Китай в очень выгодной позиции, поскольку Китай сейчас как единственный клиент России может практически диктовать, какую цену они хотят заплатить за эту нефть, поскольку других покупателей нет, — пояснил он.

Западные правительства после начала спецоперации России на Украине стали оказывать давление на крупные нефтегазовые компании, требуя прекращения закупок нефти у РФ, уточнил Ситтон.

Ранее стало известно, что в мировой экономике может случиться коллапс, если нефть подорожает до $300 за баррель. Признаки кризиса заметны уже сейчас в виде роста инфляции и движения к стагфляции, за которой может последовать рецессия, рассказал руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган. По словам эксперта, цена нефти в $300 за баррель неподъёмна для 99% стран мира.