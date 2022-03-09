Аналитик ВШУФ предрёк коллапс экономики при цене нефти $300 за баррель

В мировой экономике может случиться коллапс, если нефть подорожает до $300 за баррель. Признаки кризиса заметны уже сейчас в виде роста инфляции и движения к стагфляции, за которой может последовать рецессия, рассказал агентству ПРАЙМ руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

От таких цен пострадают абсолютно все секторы экономики, в том числе и нефтяная промышленность, — заявил он.

По словам эксперта, цена нефти в $300 за баррель неподъёмна для 99% стран мира. При такой стоимости они значительно сократят или вовсе прекратят закупки топлива.

Дальнейшее повышение цен на нефть может спровоцировать резкое сокращение предложения или, напротив, рост спроса. Наблюдаемый в настоящее время отказ ряда стран от российской нефти может стать триггером для запуска цепочки «стагфляция-рецессия-депрессия», отметил эксперт.

Накануне майские фьючерсы нефти марки Brent подорожали на 2,06% и составили $130,62 за баррель. Апрельские фьючерсы нефти марки WTI выросли на 1,63% и достигли $125,72 за баррель.

Агентство Reuters сообщило, что страны ЕС намерены постепенно отказываться от закупок российских нефти газа и угля. В проекте декларации неформального саммита лидеров ЕС данный шаг объясняется тем, что сообщество оказалось в ситуации, когда растут нестабильность, стратегическая конкуренция и угрозы безопасности.