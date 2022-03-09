Нефть Brent подорожала до $130,6 за баррель

Цены на нефть в мире продолжают расти на фоне опасений перебоев с её поставками на рынок из России. Утром 9 марта цены на нефть марки Brent поднялись на 2,06% и составили $130,62 за баррель, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

Речь идёт о майских фьючерсах. Апрельские фьючерсы нефти марки WTI по состоянию на 08:24 мск продемонстрировали рост на 1,63% и составили $125,72 за баррель.

Накануне стало известно, что президент США Джо Байден подписал указ о запрете импорта российских энергоносителей и инвестиций в энергетический сектор РФ. Примеру Вашингтона собирается последовать Лондон — Соединённое Королевство намерено отказаться от импорта российской нефти и нефтепродуктов к концу текущего года.

Издание The Hill предсказало «огромный финансовый ущерб» для США из-за отказа от импорта российской нефти. По его данным, Белому дому пока не удаётся договориться с другими странами о замещении поставок из РФ.

Посол России в США Анатолий Антонов считает, что отказ от российских энергоресурсов обернётся глобальными проблемами на мировых рынках. Россия же сможет перенаправить нефть и газ на другие рынки после запрета импорта ресурсов в США. Вице-премьер России Александр Новак, в свою очередь, отметил, что РФ готова и к отказу Европы от российских энергоресурсов.