Путин заявил о переводе расчётов за поставки газа в Европу в рубли

Президент России Владимир Путин направил поручение правительству дать директиву компании «Газпром» по изменению валюты платежей за природный газ в действующих контрактах на рубли. По словам президента, изменения коснутся исключительно валюты платежа, в которой будут произведены последующие платежи, пишет РИА Новости.

Изменения коснутся только валюты платежа, которая будет изменена на российские рубли. Прошу правительство дать соответствующую директиву «Газпрому» по внесению изменений в действующие контракты, — сказал он.

Напомним, что ранее, в среду президент России сделал заявление о том, что Россия теперь будет поставлять газ за рубли. Путин поручил Центробанку и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях.

Ранее Владимир Путин Западные страны приняли нелегитимные санкции по заморозке активов России, тем самым, перечеркнув доверие к их собственным валютам, заявил Владимир Путин. По словам президента, Соединённые Штаты и Евросоюз объявили «настоящий дефолт по своим обязательствам перед Россией».