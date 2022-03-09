Итальянская Eni приостановила новые контракты на российскую нефть

Итальянская энергетическая компания Eni приостановила заключение новых контрактов на закупку российской нефти. Руководство организации объяснило это решением присоединиться к западным санкциям, пишет Bloomberg.

Eni приостановила заключение новых контрактов, связанных с закупкой нефти и нефтепродуктов из России. В любом случае Eni полностью выполнит любое решение, которое будет принято европейскими и итальянскими институтами, — цитирует издание представителя компании.

Несколько дней назад итальянская компания заявила о намерении продать свою долю в газопроводе «Голубой поток», который соединяет Россию и Турцию. Оператором газопровода выступает «Газпром». Основным акционером Eni является итальянское казначейство. Компания закупает российские энергоресурсы на основе долгосрочных контрактов по формуле «бери или плати».

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что британская компания BP откажется от покупок российских нефти и газа. Также компания не будет вести бизнес и развивать проекты на территории России.