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Bloomberg: BP откажется от покупок нефти и газа из России

14:51, 08 марта 2022
Bloomberg: BP откажется от покупок нефти и газа из России Фото: Simon Belcher/imageBROKER.com/Global Look Press
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Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщает, что британская компания BP откажется от покупок российских нефти и газа. Кроме того, отмечается, что компания не будет вести бизнес и развивать проекты на территории России.

Британская BP прекратит заключение новых сделок на покупку нефти и газа из России, — пишет Bloomberg.

Компания Shell ранее объявила о намерении отказаться от участия во всех нефтегазовых проектах в России. В первую очередь она прекратит спотовые закупки нефти.

Австралийские нефтяные компании Viva Energy и Ampol также объявили о приостановке закупок сырой нефти из России. Свои действия они объяснили ситуацией на Украине.

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что РФ готова к отказу Европы от отечественных энергоресурсов. По его словам, Москва понимает, куда перенаправить поставки, тогда как Европа не сможет быстро заместить российскую нефть на своём рынке.

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