Аналитик назвал последствия для рубля из-за «газового демарша» РФ

Аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев заявил, что ожидаемый частичный переход торговли газом за рубли способствует укреплению национальной валюты. Экономических агентов, заинтересованных в стабильности курса, станет больше, когда переход состоится, отметил он в беседе с агентством ПРАЙМ.

При этом Джиоев считает , что баланс спроса и предложения на валютном рынке сильно не изменится.

Сейчас все компании-экспортёры обязаны продавать 80% своей валютной выручки на валютном рынке. При переходе расчётов за экспортные поставки газа в нашу валюту импортёры газа будут вынуждены покупать рубль — то есть, по сути, проводить те же операции по продаже валюты на рынке, — пояснил аналитик.

Он считает, что укрепит спрос на российскую валюту то обстоятельство, что импортёрам, скорее всего, потребуется для бесперебойных расчётов некоторый запас рублей. Также это поможет частично снизить санкционные ограничения, подчеркнул Джиоев.

Ранее стало известно, что рублёвые расчёты за газ не окажут негативного воздействия на нефтегазовые доходы, бюджет России будет получать их в таком же размере, как и раньше, заявил глава российского Минфина Антон Силуанов. Он отметил, что решение о расчётах за голубое топливо в рублях укрепило доверие к отечественной валюте.