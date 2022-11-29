Хирурги извлекли около 200 монет из желудка пациента В Индии хирурги извлекли около 200 монет из желудка пациента

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В Индии хирурги прооперировали жаловавшегося на боль в желудке пациента и извлекли оттуда 187 монет достоинством в одну, две и пять рупий. Их общий вес составил полтора килограмма, сообщает The Hindu.

Операция была проведена в клинике города Багалкот (штат Карнатака). Помощь потребовалась 58-летнему Дьямаппе Хариджану. Причина острых болей, на которые он жаловался, была установлена с помощью рентгена и эндоскопии.

Выяснилось, что мужчина страдает болезнью Пика — расстройством пищевого поведения, при котором у человека появляется навязчивое желание глотать различные несъедобные предметы. По предположению медиков, пациент «копил» в себе монеты на протяжении нескольких месяцев.

Ранее сообщалось, что индийские врачи удалили из желудка 17-летней пациентки шестикилограммовый ком волос. Она ела собственные волосы в течение многих лет, из-за чего они скапливались в организме. Также у пациентки выявили трихофагию, или синдром Рапунцель, — заболевание, которое заставляет человека поедать волосы. В особо тяжелых случаях без своевременной медицинской помощи оно приводит к смерти.