Врачи удалили из желудка девушки шестикилограммовый трихобезоар

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Индийские врачи в штате Джаркханд удалили из желудка 17-летней пациентки шестикилограммовый ком волос.

Свити Кумари доставили в больницу с жалобами на боли в животе. Медики извлекли из её желудка гигантский ком волос, который также называют трихобезоар. Выяснилось, что девушка ела свои волосы в течение многих лет, из-за чего они скапливались в организме. По словам доктора Саху, проводившего операцию, за 40 лет практики он никогда не видел такого количества свалявшихся в желудке волос.

Также врачи диагностировали у пациентки трихофагию, или синдром Рапунцель. Это редкое заболевание заставляет человека поедать волосы, из которых в органах желудочно-кишечного тракта могут образовываться комки. В особо тяжёлых случаях без своевременной медицинской помощи заболевание приводит к смерти, передаёт The Sun.

В данное время Свити находится в больнице и восстанавливается после операции. Она пообещала, что перестанет есть волосы.

Ранее 16-летняя жительница Томска обратилась к врачам с подозрением на диффузную алопецию. Школьница пожаловалась на хроническое выпадение волос. По результатам анализов крови подростку поставили диагноз — анемия. При дальнейшем медицинском обследовании специалисты обнаружили инородное тело огромных размеров, занимавшее 80% желудка. Школьница призналась, что на протяжении 10 лет жевала свои волосы, когда испытывала стресс. Пациентке была незамедлительно проведена операция, писал NEWS.ru.