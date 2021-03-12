Хинштейн допустил блокировку YouTube из-за ограничений фильма о Крыме

https://static.news.ru/photo/b7963374-8330-11eb-bd3b-96000091f725_660.jpg Александр Хинштейн Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Действия видеохостинга YouTube по ограничению доступа к документальному фильму «Крым. Путь на Родину» подпадают под санкции нового закона о запрете интернет-цензуры. В таких случаях предусмотрена возможность блокировки ресурса-нарушителя, заявил глава комитета Государственной думы по информационной политике Александр Хинштейн.

Он высказал мнение, что ситуация является основанием для проведения прокурорской проверки.

В моём видении как одного из авторов этого закона, вот такой подход является демонстрацией этой самой интернет-цензуры, — сказал Хинштейн в эфире телеканала «Россия 24».

Закон о запрете интернет-цензуры подписан президентом России 30 декабря 2020 г. Согласно ему, Роскомнадзор может блокировать полностью или частично интернет-ресурсы, ограничивающие значимую информацию на территории РФ. Отдельно этот закон предусматривает, что блокировка может последовать за «дискриминацию в отношении материалов российских средств массовой информации».

«Крым. Путь на Родину» — документальный фильм, вышедший в 2015 году, который посвящён событиям 2014 года и вхождению полуострова в состав России.

О том, что видеохостинг ограничил доступ к ленте, его автор Андрей Кондрашов сообщил 12 марта 2021 года. Он, как и ряд пользователей, обратили внимание, что лента помечена как «неприемлемая» или «оскорбительная для некоторых аудиторий». При этом фильм всё равно можно посмотреть, нажав кнопку «Я понимаю и хочу продолжить».

В компании Google, которой принадлежит видеохостинг, пояснили, что речь идёт об ограничении по возрасту, которое было выставлено почти год назад — в апреле 2020 года. Такую меру объяснили тем, что в ленте содержатся кадры насилия — погибшие люди и кровь, писал NEWS.ru.