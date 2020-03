Он также добавил, что иранская сторона с самого начала распространения коронавируса «честно и транспарентно» информировала о положении дел, тогда как «некоторые страны, несмотря на более сложную картину и масштабы заражения, скрывают это».



Аятолла Хаменеи выразил надежду, что «близки дни», когда все заболевшие иранцы поправятся, и пожелал выздоровления жителям других стран.

The #AltruisticActs of compatriots in confronting the #Coronavirus are great. Such acts turn tragedies into blessings & threats into opportunities.

We hope days of complete health are close to the dear Iranian nation. We pray for the health of the sick in other countries too.