https://static.news.ru/photo/e3fbeaf4-5d56-11ea-87e1-fa163e074e61_660.jpg Али Хаменеи Фото: Iranian Supreme Leader'S Website/Keystone Press Agency/Global Look Press

Духовный лидер и руководитель Ирана Али Хаменеи заявил, что ситуация с распространением нового типа коронавируса — не самая большая проблема, с которой сталкивался народ его страны.

Коронавирус не является столь уж великим бедствием, страна переживала и не такое. Я не говорю, что проблема незначительная, но в то же время не следует преувеличивать её масштабы, — написал Хаменеи в Twitter.

Он также добавил, что иранская сторона с самого начала распространения коронавируса «честно и транспарентно» информировала о положении дел, тогда как «некоторые страны, несмотря на более сложную картину и масштабы заражения, скрывают это».



Аятолла Хаменеи выразил надежду, что «близки дни», когда все заболевшие иранцы поправятся, и пожелал выздоровления жителям других стран.

The #AltruisticActs of compatriots in confronting the #Coronavirus are great. Such acts turn tragedies into blessings & threats into opportunities.

We hope days of complete health are close to the dear Iranian nation. We pray for the health of the sick in other countries too. — Khamenei.ir (@khamenei_ir) March 3, 2020

В Иране, по последним данным, выявлено 2336 случаев заражения новым типом вируса. Среди заболевших 23 депутата, а также руководитель службы скорой помощи Прихосейн Колливанд. Жертвами инфекции в стране стали 77 человек. В их числе и член совещательного органа при высшем руководителе Ирана — Совета целесообразности — Сейед Мохаммад Мирмихаммади.

Эпидемия началась в Китае в конце декабря 2019 года. По данным на 3 марта, она затронула 90 936 человек по всему миру. Инфекция уже унесла жизни более трёх тысяч заболевших. Выздороветь удалось 47 995 пациентам.

Ранее NEWS.ru писал, что главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова подписала постановление, усиливающее санитарно-карантинный контроль в аэропортах России, принимающих рейсы из Ирана, Южной Кореи и Италии.