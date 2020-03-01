https://static.news.ru/photo/dc21d4a6-5c5c-11ea-904c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Babak Jeddi/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Иране от коронавирусной инфекции скончался Сейед Мохаммад Мирмихаммади, член совещательного органа при высшем руководителе Ирана — Совета целесообразности.

О его гибели сообщили иранские СМИ.



Согласно официальной статистике, от коронавируса в Иране скончались более 30 человек, около 400 заразились. Среди них — вице-президент, замминистра здравоохранения и два парламентария.



Эпидемия началась в Китае в конце декабря 2019 года. К 2 марта она затронула более 89 тысяч человек по всему миру. Инфекция уже унесла жизни более 3000 заболевших. Выздороветь удалось более чем 45 тысячам пациентов.

Как ранее писал NEWS.ru, Всемирная организация здравоохранения признала эффективность принимаемых Россией мер по борьбе с коронавирусом.