https://static.news.ru/photo/ed5a06c2-5d4b-11ea-af80-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова подписала постановление, усиливающее санитарно-карантинный контроль в аэропортах России, принимающих рейсы из Ирана, Южной Кореи и Италии.

Усилить санитарно-карантинный контроль в аэропортах пунктов пропуска через государственную границу РФ, принимающих рейсы из Исламской Республики Иран, Республики Корея, Итальянской Республики, — говорится в постановлении, опубликованном на портале правовой информации.

Всем гражданам, прилетевшим из Кореи и Ирана, будет назначено медицинское наблюдение в течение 14 дней. Кроме того, они получат право оформить на это время больничный без посещения врача. Региональным минздравам рекомендовано своевременно выявлять больных с респираторными симптомами, особое внимание уделяя лицам старше 60 лет.

Как писал NEWS.ru, Роспотребнадзор рекомендует гражданам, вернувшимся из стран, где зафиксирована вспышка коронавируса, сообщать на «горячую линию» сведения о дате и месте пребывания за рубежом. Также ведомство советует при появлении первых признаков респираторной инфекции оставаться дома и незамедлительно обращаться за медицинской помощью с предоставлением информации о своём пребывании на территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции «для оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций (на дому)».

По данным на 3 марта, эпидемия коронавируса затронула 90 936 человек по всему миру. Инфекция уже унесла жизни более трёх тысяч заболевших. Выздороветь удалось 47 995 пациентам.