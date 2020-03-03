https://static.news.ru/photo/b845e27e-5d48-11ea-b6d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Роспотребнадзор рекомендует гражданам, вернувшимся из стран, где зафиксирована вспышка коронавируса, сообщать на горячую линию сведения о дате и месте пребывания за рубежом. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача РФ Анны Поповой.

Также ведомство советует при появлении первых признаков респираторной инфекции оставаться дома и незамедлительно обращаться за медицинской помощью с предоставлением информации о своём пребывании на территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции «для оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций (на дому)».

Эпидемия началась в Китае в конце декабря 2019 года. По данным на 3 марта, она затронула 90 936 человек по всему миру. Инфекция уже унесла жизни более трёх тысяч заболевших. Выздороветь удалось 47 995 пациентам.

В конце февраля из Италии в Москву вернулся россиянин, у которого выявили коронавирусную инфекцию. Молодого человека положили в больницу. Также под наблюдение врачей взяты более 100 человек, с которыми он контактировал. Сам пациент говорит, что чувствует себя абсолютно здоровым, писал NEWS.ru.