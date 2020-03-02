https://static.news.ru/photo/3223d724-5ca7-11ea-8827-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Свыше 100 человек, контактировавших с подхватившим коронавирус гражданином России, выявлено в Москве. Они госпитализированы либо помещены под карантин

Заболевший прилетел из Италии 29 февраля. Сам он уже находится на лечении в инфекционной больнице. Состояние мужчины на данный момент оценивается как удовлетворительное.

В течение суток с момента появления подозрения о заражении был установлен полный круг контактов этого человека — родственники, друзья, знакомые и пассажиры, летевшие с ним одним рейсом. Госпитализированы шесть родственников и пять знакомых заболевшего, из числа пассажиров рейса госпитализировано 13 человек, помещены в карантин 83 человека, — сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Эпидемия началась в Китае в конце декабря 2019 года. По данным на 2 марта, она затронула более 89 тысяч человек по всему миру. Инфекция уже унесла жизни более трёх тысяч заболевших. Выздороветь удалось более чем 45 тысячам пациентов.

По состоянию на 1 марта в Италии коронавирус диагностирован у 1577 человек, из них выздороветь удалось 83, 34 скончались. Инфекция распространяется на севере страны.

Ранее NEWS.ru писал, что на борту самолёта «Аэрофлота», прилетевшего в Пекин из Москвы, выявили пассажира с подозрением на коронавирус.