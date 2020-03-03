https://static.news.ru/photo/e05552cc-5d2a-11ea-8962-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москвич Давид Беров, у которого диагностировали коронавирусную инфекцию, заявил, что чувствует себя хорошо. Молодой человек вернулся из Италии, где больше всего заболевших в Европе.

Чувствую себя очень хорошо, нет симптомов уже несколько дней, четыре-пять дней температура — 36,6. Каждый день берут по несколько раз анализы крови из вен, кто-то говорит, что положительные анализы, кто-то — что отрицательные​. Финальные тесты, которые отправили в Новосибирск, ещё не пришли, — рассказал Беров в Stories Instagram.

Эпидемия началась в Китае в конце декабря 2019 года. По данным на 3 марта, она затронула 90 936 человек по всему миру. Инфекция уже унесла жизни более трёх тысяч заболевших. Выздороветь удалось 47 995 пациентам.

Ранее NEWS.ru писал, что в качестве меры по контролю за распространением нового коронавируса на входах в Московский метрополитен организовали выборочное измерение температуры. Кроме того, температуру ежедневно будут измерять в детских садах и школах.