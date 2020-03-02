Выборочное измерение температуры организуют на входах в Московский метрополитен. Эта мера по контролю за распространением нового коронавируса.
Кроме того, температуру ежедневно будут измерять в детских садах и школах. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
2 марта выяснилось, что опасную инфекцию подхватил москвич, вернувшийся из Италии в конце февраля. Он контактировал с более чем сотней человек. Сейчас все они находятся под наблюдением врачей.
Эпидемия началась в Китае в конце декабря 2019 года. По данным на 2 марта, она затронула более 89 тысяч человек по всему миру. Инфекция уже унесла жизни более трёх тысяч заболевших. Выздороветь удалось более чем 45 тысячам пациентов.
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