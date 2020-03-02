https://static.news.ru/photo/149b9b6e-5ca8-11ea-a338-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Выборочное измерение температуры организуют на входах в Московский метрополитен. Эта мера по контролю за распространением нового коронавируса.

Кроме того, температуру ежедневно будут измерять в детских садах и школах. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

2 марта выяснилось, что опасную инфекцию подхватил москвич, вернувшийся из Италии в конце февраля. Он контактировал с более чем сотней человек. Сейчас все они находятся под наблюдением врачей.

Эпидемия началась в Китае в конце декабря 2019 года. По данным на 2 марта, она затронула более 89 тысяч человек по всему миру. Инфекция уже унесла жизни более трёх тысяч заболевших. Выздороветь удалось более чем 45 тысячам пациентов.