Гутерриш о конфликте на Украине: стороны решили продолжать Гуттериш не надеется на мирное решение украинского конфликта в ближайшее время

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Антониу Гутерриш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш заявил на пресс-конференции в Нью-Дели, что не видит перспектив мирного решения украинского конфликта в ближайшее время. По его мнению, обе стороны приняли решение продолжать конфликт.

Я не очень надеюсь на то, что у нас появится мирное решение в ближайшем будущем. Полагаю, что обе стороны решили продолжать конфликт, — сказал Гуттериш.

Ранее заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд заявил, что на данный момент ситуация на Украине плохая. По его словам, положение дел в стране не улучшается. Вуд подчеркнул, что Вашингтон будет добиваться вывода войск России с Украины. Дипломат подчеркнул, что на ближайшем заседании ООН по Украине США сделают все для давления на Россию в рамках встречи.

До этого стало известно о решении США передать украинской армии боеприпасы для танков M1 Abrams с сердечником из обедненного урана. Позднее официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что такие снаряды позволят Вооруженным силам Украины быть более эффективными на поле боя. При этом чиновник заверил, что боеприпасы не представляют радиоактивной угрозы.

При этом экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что ВСУ постепенно теряют боевую сплоченность в Харьковской области в районе Купянска. По его мнению, такое положение дел в скором времени может привести к краху украинской армии.