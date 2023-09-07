В Вашингтоне оценили ситуацию на Украине Зампостпреда США при ООН Вуд: ситуация на Украине плохая и не улучшается

Фото: МО Украины

На данный момент ситуация на Украине плохая, сообщил заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд. По его словам, которые приводит РИА Новости, положение дел в стране не улучшается. Вуд подчеркнул, что Вашингтон будет добиваться вывода войск России из Украины. Дипломат подчеркнул, что на ближайшем заседании ООН по Украине США сделают все для давления на Россию в рамках встречи.

Ситуация на Украине плохая. Она не улучшается. Так что нам надо продолжать оказывать давление на россиян, чтобы они вывели войска с Украины, — сказал Вуд.

Ранее стало известно о решении США передать украинской армии боеприпасы для танков M1 Abrams с сердечником из обедненного урана. Позднее официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что такие снаряды позволят Вооруженным силам Украины быть более эффективными на поле боя. При этом чиновник заверил, что боеприпасы не представляют радиоактивной угрозы.

Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что ВСУ постепенно теряют боевую сплоченность в Харьковской области в районе Купянска. По его мнению, такое положение дел в скором времени может привести к краху украинской армии.