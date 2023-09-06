Кирби: снаряды с обедненным ураном не представляют радиоактивной угрозы

Фото: Chris Kleponis - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джон Кирби

Снаряды с обедненным ураном, которые будут переданы Украине, не представляют радиоактивной угрозы, заявил официальный представитель Белого дома Джон Кирби. По словам дипломата, которые приводит РИА Новости, американские власти рассчитывают, что эти боеприпасы позволят Вооруженным силам Украины быть более эффективными на поле боя.

Они не представляют радиоактивной угрозы, — сказал он.

Пентагон 6 сентября сообщил, что администрация президента США одобрила выделение Украине военной помощи на $175 млн. В частности, американская сторона поставит Киеву снаряды с обедненным ураном для танков Abrams. Кроме того, Вашингтон поставит ВСУ дополнительное оборудование для систем противовоздушной обороны и противотанковое оружие. Представители Организации Объединенных Наций отреагировали на подобное решение США, заявив, что выступают против применения снарядов с обедненным ураном в любой точке планеты.

Новые поставки станут 46-м траншем оборудования из запасов Пентагона на Украину с августа 2021 года. До этого помощь на сумму $200 млн выделялась Киеву в августе. Тогда поставки также включали боеприпасы для систем противовоздушной обороны, артиллерийские снаряды, противотанковые средства и дополнительное оборудование для разминирования.