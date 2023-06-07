Гросси возглавит миссию по ротации специалистов МАГАТЭ на ЗАЭС

Фото: Sarsenov Daniiar / Keystone Press Agency / Global Look Press

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил на своей странице в Twitter, что возглавит миссию по ротации экспертов агентства на Запорожской атомной электростанции на следующей неделе. Глава международного агентства подчеркнул, что присутствие МАГАТЭ будет усилено в связи с ситуацией на Каховской ГЭС.

На фоне вызывающих обеспокоенность событий, вызванных разрушением плотины Каховской ГЭС, я возглавлю следующую ротацию нашей миссии на Запорожской АЭС на следующей неделе, — написал Гросси.

Он добавил, что для ядерной безопасности «настал решающий момент».

Ранее физик-ядерщик Андрей Ожаровский рассказал NEWS.ru, что ситуацию вокруг Запорожской АЭС на фоне разрушения Каховской ГЭС смягчает факт остановки ЗАЭС. Комментируя вероятность катастрофических последствий для ЗАЭС в случае падения уровня водоема-охладителя, эксперт пояснил, что ЗАЭС находится в режиме «холодного останова», так как не может выдавать электроэнергию из-за поврежденных линий ЛЭП. По его словам, остановленные реакторы не требуют «огромных объемов воды» для охлаждения, что позволяет избежать проблем.