Физик оценил вероятность катастрофы на ЗАЭС из-за разрушения Каховской ГЭС Физик Ожаровский: разрушение Каховской ГЭС не так опасно для ЗАЭС, станция давно остановлена

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Ситуацию вокруг Запорожской АЭС на фоне разрушения Каховской ГЭС смягчает факт остановки ЗАЭС, рассказал NEWS.ru физик-ядерщик Андрей Ожаровский, комментируя вероятность катастрофических последствий для ЗАЭС падения уровня водоема-охладителя. По его словам, ЗАЭС находится в режиме «холодного останова», так как не может выдавать электроэнергию из-за поврежденных линий ЛЭП.

ЗАЭС давно остановлена, станция находится в режиме «холодного останова» — все энергоблоки. Она не вырабатывает электроэнергию. Это связано с невозможностью выдачи электроэнергии по линиям электропередач — они разрушены в результате военных действий, вероятно. И именно это делает ситуацию менее опасной. Если бы сегодняшняя ситуация произошла при работающей на мощности ЗАЭС или хотя бы при нескольких блоках, то ситуация была бы намного более серьезно, — отметил Ожаровский.

По его словам, остановленные реакторы не требуют «огромных объемов воды» для охлаждения, что позволяет избежать проблем.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о серьезном падении уровня воды в резервуаре, который используют для охлаждения ЗАЭС. По его словам, если ситуация не изменится, это нарушит работу аварийных дизельных генераторов. Вместе с тем в организации пока не видят прямой угрозы для безопасности объекта.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия решительно отвергает обвинения в подрыве Каховской ГЭС, вся ответственность за ЧП лежит на украинских властях.