Главы МИД G7 отказались признавать присоединение территорий к России

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Люди на митинге-концерте в честь присоединения ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей к России в Екатериненском саду в Симферополе

Главы МИД G7 в совместном заявлении отказались признавать присоединение к России новых территорий, передает Reuters. Министры пообещали ввести новые санкции, а также подчеркнули, что поддерживают любые действия Киева по возвращению территорий. В G7 заверили, что не поменяют свою позицию по отношению к Украине.

Мы призываем более широкое международное сообщество отвергнуть действия России, ее попытки отрицать существование Украины как независимого государства и вопиющее нарушение международных норм, — заявили в G7.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Отдельно договоры о принятии регионов в РФ подписали вместе с президентом главы регионов — Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Владимир Сальдо и Евгений Балицкий соответственно.

Вслед за этим президент Украины сообщил о намерении подать заявление на вступление в НАТО в ускоренном порядке уже сегодня. По его словам, Украина фактически давно доказала совместимость со стандартами НАТО, однако в ближайшие дни это будет закреплено юридически.