Глава Минфина Великобритании предсказал сильнейший за 300 лет кризис

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Британская экономика не вернётся к докризисному уровню до четвёртого квартала 2022 года. Пандемия коронавируса продолжит оказывать на неё разрушающее влияние. Об этом заявил министр финансов страны Риши Сунак.

В 2025 году рост экономики будет примерно на 3% ниже, чем ожидалось в весеннем бюджете, — считает политик.

Бюро бюджетной ответственности (OBR) прогнозирует, что в 2020 году ВВП страны сократиться на 11,3%. Сунак назвал это самым большим спадом за последние 300 лет.

Рост ВВП в 2021 году должен составить 5,5%, в 2022 году — 6,6%, а в 2023 году — 2,3%, в 2024 — 1,7%, а в 2025 — 1,8%. Об этом свидетельствует прогнозы OBR, сообщает РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, в июне Управление национальной статистики Великобритании заявило, что ВВП страны с января по март сократился на 2,2%, такой ситуации в финансовом секторе не наблюдалось с 1979 года. Это связано в том числе с тем, что граждане из-за пандемии коронавируса сократили свои расходы. Кроме того, в апреле по сравнению с мартом экономика страны рухнула на 20,4%.

Ранее эксперты спрогнозировали новый экономический кризис до конца 2020 года. Несмотря на то, что власти разных стран вложили триллионы долларов в восстановление экономик, кризиса, судя по всему, не удастся избежать. На глобальную экономику влияет пандемия коронавируса и напряжённые отношения между США и КНР.