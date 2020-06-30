Экономика Великобритании показала рекордное падение за 40 лет

https://static.news.ru/photo/0f9f80b0-bb78-11ea-a130-fa163e074e61_660.jpg Фото: Houdek Martina/CTK/Global Look Press

Экономика Великобритании на фоне пандемии коронавируса и последовавшего за ней финансового кризиса показала рекордное снижение за последние сорок лет. Одной из причин этого стало то, что жители страны максимально сократили свои расходы.

Ничего подобного в финансовом секторе не наблюдалось с 1979 года. Британский ВВП с января по март 2020-го упал на 2,2%, передаёт Reuters со ссылкой на данные Управления национальной статистики (УНС).

Закрытие большинства предприятий с 23 марта означало, что домохозяйства не могли совершать траты, даже если бы захотели, — приводит агентство слова экономиста Capital Economics Томаса Пью.

По мнению эксперта, достичь докризисных уровней национальная экономика сможет только к концу 2020 года.

При этом коэффициент сбережений домохозяйств увеличился с 6,6% в конце 2019 года до 8,6% в первом квартале 2020-го.

По оценкам УНС, экономика Великобритании в апреле по сравнению с мартом рухнула на 20,4%, хотя в последнее время наблюдаются некоторые признаки восстановления. Премьер-министр Борис Джонсон 29 июня объявил об увеличении расходов на инфраструктуру. Он пообещал на первом этапе выделить 5 млрд фунтов ($6,13 млрд) на техническое обслуживание больниц и ремонт дорог.

В период с апреля по июнь введённые в стране ограничения ударили практически по всем отраслям. В Банке Англии не исключают, что падение экономики в 2020 году может стать худшим за последние три столетия.

Ранее NEWS.ru писал, что мировая экономика в 2020 году из-за пандемии коронавируса потеряла по меньшей мере $126 млрд. Хуже всего на состоянии её состоянии сказались остановки производства в Китае, Европейском союзе и США.