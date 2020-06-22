Мировая экономика потеряла $126 млрд из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/794f9b86-b4ab-11ea-9fd5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Международный торговый центр (МТЦ) подсчитал, что мировая экономика потеряла по меньшей мере $126 млрд в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Это следует из доклада организации.

Его составители пришли к выводу, что хуже всего на состоянии мировой экономики сказались остановки производства в Китае, Европейском союзе и США.

В совокупности на эти страны приходится 63% мирового импорта и 64% экспорта производственно-сбытовых цепочек. В 2020 году глобальный сбой в работе этих производственных центров составит 126 миллиардов долларов, — говорится в документе.

Ранее NEWS.ru писал, что спад ВВП в зоне евро во II квартале этого года составит 14%, а в целом он упадёт на 8,7%. Такие данные привела глава Европейского центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 9 млн человек по всему миру, более 468 тысяч умерли, более 4,4 млн выздоровели.