Глава МИД Германии призвал НАТО сообща противостоять России

https://static.news.ru/photo/eb181c78-8d88-11eb-92cc-96000091f725_660.jpg Фото: Dominika Zarzycka/Global Look Press

Страны, которые являются членами НАТО, должны объединиться против России. К этому призвал министр иностранных дел Германии Хайко Маас на заседании в штаб-квартире военно-политического блока в Брюсселе.

Североатлантический альянс должен дать единый ответ на «российскую агрессию» и «дезинформацию», считает он. Маас уверен, что страны Европы не позволят РФ их разъединить, передаёт Die Zeit.

Вместе с тем, признал Маас, Альянсу следует сохранить диалог с Москвой по темам, которые являются предметом обоюдного интереса. Он высказал уверенность, что в рамках Совета Россия — НАТО возможно активное взаимодействие по вопросам политики безопасности. Блок к этому готов, Россия наверняка тоже будет готова, отметил он.

Днём ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс и Евросоюз не могут по отдельности противостоять России, поэтому им следует объединиться. Он также обвинил Москву в агрессивных действиях на внешнеполитическом пространстве.

В свою очередь в Кремле ответили, что Москва готова исключительно к равноправному и взаимоуважительному диалогу с НАТО, писал NEWS.ru.