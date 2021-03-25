Кремль: Москва готова к равноправному диалогу с НАТО

https://static.news.ru/photo/78a8f10e-8d55-11eb-b9bf-96000091f725_660.jpg Фото: NATO North Atlantic Treaty Organization/flickr.com

Москва готова к равноправному и взаимоуважительному диалогу с НАТО, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Москва готова к равноправному, взаимоуважительному и субстантивному разговору, — сказал он.

По словам представителя Кремля, пока таких инициатив не поступало, передаёт ТАСС.

Ранее генсек Альянса Йенс сообщил, что НАТО работает над укреплением сотрудничества с Евросоюзом, между разведывательными службами стран и улучшает киберзащиту. По его словам, это является ответом на действия России, представляющей угрозу в разных сферах. При этом он пообещал продолжать пытаться вернуть Москву к работе в рамках Совета Россия — НАТО.

Как писал NEWS.ru, советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий заявил, что возглавляемый США Запад развязал против России войну нового типа — ментальную. По его словам, её последствия проявятся позже. По его словам, вероятность военного столкновения исключена на ближайшие десять лет, поскольку на Западе избегают конфронтации до такой степени.