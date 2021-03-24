В Минобороны заявили о начале ментальной войны между США и Россией

https://static.news.ru/photo/aad539dc-8cf4-11eb-8412-96000091f725_660.jpg Фото: US Marines/Global Look Press

Советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий заявил, что возглавляемый США Запад развязал против России новый тип войны — ментальную. По его словам, её последствия проявятся позже.

Ильницкий в беседе с журналом «Арсенал Отечества» отметил , что вероятность военного столкновения исключена на ближайшие десять лет, поскольку на Западе избегают конфронтации до такой степени. Россия способна нанести неприемлемый ущерб ядерным оружием и современной армией, поэтому под руководством Вашингтона началась информационно-гибридная война против Москвы.

Если в классических войнах целью является уничтожение живой силы противника, в современных кибервойнах — уничтожение инфраструктуры противника, то целью новой войны является уничтожение самосознания, изменение ментальной — цивилизационной — основы общества противника. Я бы назвал этот тип войны ментальным, — подчеркнул советник.

Он считает, что «ход эволюции сознания повернуть вспять невозможно». И когда проявятся последствия такой «ментальной» войны, а это случится лишь через поколение, «сделать уже что-либо будет просто невозможно».

Противостоять такой атаке Запада можно, если принять некоторые меры, уверен Ильницкий. Речь, по его мнению, идёт о суверенизации интернета, подготовке кадров по информационному противодействию, перезагрузке молодежной политики, возобновлении активного диалога с опорным электоратом действующей в РФ власти.

Ранее NEWS.ru сообщал, что НАТО работает над укреплением сотрудничества с Евросоюзом, между разведывательными службами стран, и улучшает киберзащиту. Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг. По его словам, это является ответом на действия России, представляющей угрозу в разных сферах. При этом он пообещал продолжать пытаться вернуть Москву к работе в рамках Совета Россия — НАТО.