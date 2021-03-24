Столтенберг заявил об укреплении защиты в ответ на «ракетную угрозу» от РФ

https://static.news.ru/photo/759e187e-8c9a-11eb-872f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс работает над укреплением сотрудничества с Евросоюзом, между разведывательными службами стран, и улучшает киберзащиту. По его словам, это является ответом на действия России, представляющей угрозу в разных сферах. При этом он пообещал продолжать пытаться вернуть Москву к работе в рамках Совета Россия-НАТО.

Ни НАТО, ни Европейский союз не обладают всеми необходимыми инструментами для того, чтобы реагировать на враждебные действия со стороны России. <...> Сейчас мы сталкиваемся с возрастающими угрозами, носящим не только военный характер — кибернападения, экономические действия, дезинформация. Одновременно существуют самые различные угрозы, поэтому нам необходимо наладить совместную работу, — сказал Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи глав стран НАТО.

Он добавил, что Россия несёт и существенную ракетную угрозу. По словам генсека Североатлантического альянса, все союзники согласны с тем, что необходимо укреплять оборону и средства сдерживания в связи с усиливающейся ракетной угрозой со стороны РФ.

Столтенберг, кроме того, припомнил 2014 — Запад обвиняет Россию в кризисе на Украине и в аннексии Крыма, — а также отравление в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Эти инциденты, считает политик, подтолкнули НАТО к расширению практики обмена разведданными против России.

Как ранее писал NEWS.ru, Столтенберг заявил, что НАТО и Евросоюз не могут по отдельности противостоять России, поэтому им следует объединиться. Он считает, что все страны альянса сталкиваются с одинаковыми вызовами со стороны РФ.