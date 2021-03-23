Глава НАТО предложил ЕС объединиться для противостояния России

https://static.news.ru/photo/adea7a2e-8c8b-11eb-8af9-96000091f725_660.jpg Йенс Столтенберг Фото: Michael Kappeler/Global Look Press

НАТО и Евросоюз не могут по отдельности противостоять России, поэтому им следует объединиться. Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг в ходе встречи министров иностранных дел стран НАТО и представителей ЕС.

Мы все сталкиваемся с одинаковыми вызовами от России. Никто из нас не сможет справиться в одиночку, но вместе мы можем дополнить друг друга, — цитирует его ТАСС.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, в свою очередь, назвал Россию «опасным соседом». Он заявил, что у ЕС и Москвы есть некоторые общие интересы, но вместе с тем необходимо «сдерживать и противодействовать России». Боррель добавил, что намерен обсудить с партнёрами по НАТО реакцию на действия РФ.

Ранее NEWS.ru писал, что глава британского МИД Доминик Рааб намерен призвать союзников по НАТО заставить Россию «ощутить реальные последствия» её «враждебной деятельности». По его мнению, Москва якобы угрожает демократиям и открытым обществам по всему миру, используя новые и разрушительные технологии.