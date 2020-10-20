Глава МИД Азербайджана встретится с Помпео и с Минской группой ОБСЕ

https://static.news.ru/photo/bfbb6ac0-12b4-11eb-beb4-fa163e074e61_660.jpg Джейхун Байрамов Фото: Jeyhun Bayramov/facebook.com

Министерство иностранных дел Азербайджана заявило о встрече главы ведомства Джейхуна Байрамова с госсекретарем США Майком Помпео. Она состоится 23 октября в Вашингтоне.

23 октября текущего года планируется встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с госсекретарем США Майком Помпео, а также сопредседателями Минской группы ОБСЕ в Вашингтоне, — говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.

Ранее издание Politico со ссылкой на свой источник сообщило , что Помпео намеревался провести отдельные встречи с Байрамовым, а также с его армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном. Таким образом, переговоры между американской и азербайджанской сторонами подтверждены . Представитель МИД Армении Анна Нагдалян также анонсировала визит Мнацаканяна в Вашингтон.

Помимо этого, сообщается о планах Байрамова встретиться с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, в число которых, кроме США, входят Россия и Франция. В рамках Минской группы с 1992 года ведутся переговоры по урегулированию конфликта вокруг Нагорного Карабаха.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян заявили о готовности провести трёхсторонние переговоры по Карабаху с участием России. Как сообщал NEWS.ru, Алиев подчеркнул, что готов к встрече как в Москве, так и в любом другом месте.