Глава Крыма заявил об освобождении Херсонской области от националистов Аксёнов: Херсонскую область освободили от украинских националистов

Сергей Аксёнов / Фото Federation Council of Russia/Global Look Press

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что в Херсонской области не осталось подконтрольных Украине органов власти. Территория полностью освобождена от националистов, отметил он в беседе с РИА Новости.

Сегодня [в Херсонской области] со стороны Украины нет органов власти, которые занимались бы каким-то досмотром, проверкой документов. Эта территория освобождена от националистов. Херсонская область переходит на мирный уклад жизни, — подчеркнул крымский глава.

Он добавил, что люди из Херсонской области едут в Крым, связи между регионами налаживаются.

У нас активно развиваются связи, взаимодействие налажено. Так что, слава богу, всё двигается в мирном русле, — заключил Аксёнов.

Ранее стало известно, что заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил: регион станет стремиться войти в состав Российской Федерации. При необходимости его власти намерены обратиться по этому поводу к России, отметил он. Исконно русские земли должны вернуться в своё историческое русло культуры и ценностей, подчеркнул Стремоусов.