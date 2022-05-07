Власти Херсонской области заявили о стремлении войти в состав России

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Заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что регион станет стремиться войти в состав Российской Федерации. При необходимости власти региона намерены обратиться по этому поводу к России, отметил он в беседе с РИА Новости.

Мы намерены жить в составе Российской Федерации и будем напоминать по темпам развития что-то близкое к Крыму. Регион будет стремиться стать субъектом Российской Федерации. Никто ни к чему не будет принуждать, но исконно русские земли должны вернуться в своё историческое русло культуры и ценностей, — подчеркнул Стремоусов.

Он добавил, что в настоящее время Херсонская область уже полноценно работает с регионами России, чувствуя себя её частью, а по темпах развития регион должен стать на уровне Крыма.

Ранее стало известно, что Кирилл Стремоусов заявил: власти Херсонской области вернут региону герб времён Российской империи. Соответствующее решение уже принято, отметил чиновник. Он добавил, что основой для нового герба станет первый герб Херсона и Херсонского уезда.