В Херсонской области вернут герб времён Российской империи Власти Херсонской области намерены вернуть герб времён Российской империи

Херсон / Фото Yevhenii Ihnatiev/CC BY-SA 4/wikipedia.org

Власти Херсонской области, которая перешла под контроль Вооружённых сил РФ, вернут региону герб времён Российской империи, заявил зампредседателя военно-гражданской областной администрации Кирилл Стремоусов. Соответствующее решение уже принято, отметил чиновник в беседе с РИА Новости.

Принято решение вернуть Херсонской области исторический герб — времен нахождения региона в составе Российской империи, — подчеркнул Стремоусов.

Он добавил, что основой для нового герба станет первый герб Херсона и Херсонского уезда. Его утвердили 7 октября 1803 года. Щит на гербе с золотым полем украшен чёрным двуглавым орлом с коронами. В правой лапе он держит лавровую ветвь, в левой — пламя.

Ранее стало известно, что жители Херсонской области имеют право на получение российского гражданства. Об этом сообщил Кирилл Стремоусов. По его словам, регион будет максимально интегрироваться в состав Российской Федерации.