Жители Херсонской области смогут получить российское гражданство

Фото Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Жители Херсонской области имеют право на получение российского гражданства. Об этом в эфире телеканала «Херсон и Запорожье 24» сообщил заместитель председателя военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

Мы будем максимально интегрироваться в состав Российской Федерации. Все граждане на территории Херсонской области будут иметь право получения российского гражданства, российских паспортов, — сказал представитель власти региона.

На сегодня в Херсонской области восстановлена мобильная связь. В регионе вещают российские телеканалы и радио. Сообщается о небольших перебоях с интернетом.

Глава местной администрации Владимир Сальдо заявил, что Херсонская область стала частью «большой семьи» России. Он отметил, что территорию региона уже спокойно могут посетить путешественники и туристы из любого уголка РФ. Сальдо подчеркнул, что двери Херсонской области открыты для всех, кто хочет побывать на Чёрном море.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что украинским властям нужно признать независимость Донецкой и Луганской народных республик, а также возвращение Крыма в состав Российского государства. По её словам, данные события стали «территориальными реалиями» по вине политики киевского режима, на верхушке которого закрепились «неонацисты» в результате смены власти на Украине в 2014 году.