Захарова: Киеву нужно признать независимость ДНР и ЛНР

Украинским властям нужно признать независимость Донецкой и Луганской республик, а также возвращение Крыма в состав российского государства, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ABC. По её словам, данные события стали «территориальными реалиями» по вине политики киевского режима, на верхушке которого закрепились «неонацисты» в результате смены власти на Украине в 2014 году. Дипломат считает, что Киеву необходимо признать «право наций на самоопределение», закреплённое в уставе ООН. Полный текст интервью Захаровой опубликован на официальном сайте российского МИД.

Это уже сложившиеся территориальные реалии, которые Киеву и другим странам необходимо признать. Они возникли из-за политики самих киевских властей, пришедших к власти путём неонацистского госпереворота в 2014 году, Крым вернулся в Россию, ДНР и ЛHP стали независимыми государствами. Нужно уважать законный и осознанный выбор народов и право наций на самоопределение, зафиксированное в Уставе ООН, — заявила Захарова.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что процесс распада Украины начался ещё в 2014 году, с государственного переворота и выхода Крыма из её состава. В настоящее время многие украинцы, проживающие на западе страны, принимают гражданство других государств. Он также отметил, что многие жители западных областей Украины сегодня принимают гражданство Венгрии и Польши. Кроме того, из страны в последнее время уехали свыше пяти миллионов человек.

По словам Володина, всё это стабильности Украине не прибавляет. Она может лишиться и других территорий, поскольку уже слышны заявления о том, что Херсонская и ещё ряд областей не хотят оставаться в составе Украины.